Formule 1

Formule 1 : Schumacher, Alpine... Alonso reçoit un énorme message sur son retour !

Publié le 18 novembre 2021 à 10h35 par A.M.

De retour cette saison en Formule 1 après deux ans d'absence, Fernando Alonso a impressionné David Coulthard qui estime qu'il fait beaucoup mieux que Michael Schumacher.

Cette saison, à 39 ans, Fernando Alonso a décidé de faire son grand retour en Formule 1, deux ans après son départ. Attendu au tournant compte tenu de son statut et de son âge, le pilote espagnol impressionne au volant de son Alpine et a levé les doutes qui pesaient sur le niveau qu'il pourrait atteindre. Il faut dire que le dernier exemple en date du retour d'un tel champion après une longue période loin des paddocks de F1 était celui de Michael Schumacher. Trois ans après sa retraite, le Baron Rouge revenait sur les circuits pour lancer le projet de Mercedes, sans grande réussite puisqu'il sera dominé par Nico Rosberg et n'obtiendra qu'un seul podium en trois saisons. Mais Fernando Alonso fait déjà beaucoup mieux comme le souligne David Coulthard.

«Quand Michael (Schumacher) est revenu, il n'a jamais été au même niveau»