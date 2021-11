Formule 1

Formule 1 : La grosse sortie d'Alonso sur un transfert de Mbappé au Real Madrid !

Publié le 17 novembre 2021 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 17 novembre 2021 à 18h38

Supporter inconditionnel du Real Madrid, Fernando Alonso s'est prononcé avec humour en faveur de l'arrivée de Kylian Mbappé chez les Merengue en 2022.

Alors que la Coupe du monde 2022 aura lieu au Qatar, le paddock de Formule 1 est lui déjà installé au sein du pays du golfe Persique. Ce week-end se déroule en effet le prochain Grand Prix sur le circuit international de Losail, non loin de Doha. De quoi ainsi donner l'occasion de discuter football pour les deux pilotes de l'écurie Alpine que sont Esteban Ocon et Fernando Alonso. Et en tant que supporter du Real Madrid, l'Espagnol voit déjà Kylian Mbappé sous la tunique des Merengue , ce qui ne plaît pas au Français qui lui soutient le PSG...

« Mbappé ? Il sera déjà au Real Madrid en 2022 »