Formule 1

Formule 1 : La satisfaction de Lewis Hamilton après les qualifications au Qatar !

Publié le 20 novembre 2021 à 17h35 par La rédaction

Lewis Hamilton a décroché la pole position ce samedi à l'occasion des qualifications pour le Grand Prix du Qatar. Le Britannique partira juste devant Max Verstappen, de quoi le satisfaire.

Lewis Hamilton ne lâche rien pour le titre de champion du monde. Après sa disqualification la semaine dernière lors de la séance de qualifications au Brésil, le Britannique s'est imposé tout en puissance ce samedi afin de décrocher la pole position pour le départ du Grand Prix du Qatar. Avant la course qui aura lieu dimanche, le pilote de chez Mercedes compte 318,5 points au classement général, juste derrière Max Verstappen qui en compte lui 332,5. Après la séance de qualifications, Lewis Hamilton n'a pas caché sa satisfaction.

« Ça fait du bien »