Formule 1

Formule 1 : Cette sortie ahurissante du clan Verstappen sur Hamilton !

Publié le 20 novembre 2021 à 14h35 par H.G. mis à jour le 20 novembre 2021 à 14h40

Alors que Lewis Hamilton a réalisé une performance de haute volée le week-end dernier au Brésil, le père de Max Verstappen ne cache pas se poser quelques questions sur la Mercedes du pilote britannique.

Lewis Hamilton a surpris les observateurs la semaine dernière. En effet, après avoir changé le moteur de sa Mercedes, quitte à prendre une lourde pénalité au départ de la course, le Britannique a réalisé une très grande performance et ainsi remporté le Grand Prix du Brésil. Seulement voilà, le père de Max Verstappen ne cache pas avoir été surpris par ce changement brutal de performances affiché par la Mercedes de Lewis Hamilton, à tel point qu’il se demande si celle-ci est vraiment légale.

«Bizarre qu’ils fassent soudainement une telle différence à ce stade de la saison»