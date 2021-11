Formule 1

Formule 1 : Vers une sanction pour Verstappen ? La réponse d'Alonso !

Publié le 18 novembre 2021 à 16h35 par A.M.

Alors que Mercedes a demandé une révision de l'incident entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, Fernando Alonso pense que cela n'aboutira pas sur une suspension.

Lors du Grand Prix du Brésil, Max Verstappen et Lewis Hamilton ont failli s'accrocher alors que le second tentait de doubler le premier. Sur le moment, les commissaires ont décidé de ne pas donner suite à cet incident, jugeant que cela ne nécessitait pas de sanction à l'encontre du pilote Red Bull. Mais ce n'est pas l'avis de Mercedes qui a décidé, par le biais d'un communiqué, de « demander un Droit de Révision selon l’Article 14.1.1 du Code Sportif International, en relation avec l’incident du Virage 4 entre la voiture 44 et la voiture 33, au 48e tour du Grand Prix du Brésil 2021 . » Cela pourrait donc aboutir à une sanction contre le Néerlandais. Mais Fernando Alonso a du mal à y croire.

«Il n’y aura pas de pénalité a posteriori»