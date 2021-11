Formule 1

Formule 1 : Cette légende se livre sur le duel Hamilton-Verstappen !

Lewis Hamilton et Max Verstappen se livrent un combat acharné pour le titre de champion du monde depuis le début de la saison. Les plus grandes légendes de la Formule 1 ont les yeux rivés sur leur duel. Pour Alain Prost, le pilote de Red Bull est une nouvelle source de motivation pour celui de Mercedes.

Depuis le début de la saison, Lewis Hamilton et Max Verstappen se livrent un duel acharné pour le titre de champion du monde. Chaque course est plus intense que l’autre et les deux pilotes donnent tout pour détrôner l’autre. Pour le moment, c’est le Néerlandais qui a un léger avantage sur le Britannique au classement général de la Formule 1. Leur combat ne cesse d’impressionner dans le monde du sport automobile. Même les plus grandes légendes de la discipline ont les yeux rivés sur la rivalité entre le septuple champion du monde et le représentant de Red Bull.

« Max est un peu la chance de Lewis aujourd'hui »