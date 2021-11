Formule 1

Formule 1 : Le coup de gueule de Lewis Hamilton contre les règles de la FIA !

Publié le 21 novembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Suite aux interrogations des pilotes quant à ce qu'il est possible de faire en piste suite à l'incident entre Max Verstappen et Lewis Hamilton à São Paolo, la FIA a organisé un briefing pour expliquer les règles. Mais ces dernières ne seraient toujours pas claires aux yeux du Britannique.

Lors du dernier Grand Prix, au Brésil, Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont une nouvelle fois livrés un duel acharné. Le combat était tellement intense que lors d’un virage, les deux pilotes sont sortis de la piste lorsque le septuple champion du monde a fait une tentative de dépassement, défendue de manière assez douteuse par le Néerlandais. Cependant, aucune sanction n’a été prise à l’égard du représentant de chez Red Bull. Plusieurs pilotes se sont donc interrogés sur la cohérence de la décision mais aussi de ce qu’il était possible de faire en piste. De ce fait, ce vendredi, la FIA a organisé un briefing pour éclaircir les règles. Mais cela n’a pas franchement aidé d’après Lewis Hamilton.

« La plupart des pilotes ont demandé de la clarté, mais ce n'était pas très clair »