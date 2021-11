Formule 1

Formule 1 : Le message de Charles Leclerc avant le Grand Prix du Qatar !

Publié le 20 novembre 2021 à 9h35 par H.G.

Alors que les pilotes découvrent ce week-end le circuit de Losail, Charles Leclerc a confié sa joie de prendre ses marques sur cette nouvelle piste.

À trois courses de la fin de la saison 2021, les vingt pilotes de Formule 1 s’arrêtent pour la première au Qatar ce week-end. C’est sur ce circuit de Losail que Lewis Hamilton et Max Verstappen se battront une fois de plus dans la course au titre de champion du monde, le Britannique ayant remporté la dernière bataille au Brésil la semaine dernière mais étant toujours derrière le pilote de Red Bull au classement. Le tout sur un nouveau tracé qui semble séduire les pilotes. En effet, en plus de Carlos Sainz Junior, Charles Leclerc a lui-aussi confié avoir eu de bonnes sensations ce vendredi sur ce circuit de Losail.

«Toujours intéressant de changer les choses et de voir un nouveau lieu au calendrier»