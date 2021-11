Formule 1

Formule 1 : Le pronostic de Fernando Alonso sur le duel Hamilton-Russell !

Publié le 21 novembre 2021 à 9h35 par La rédaction

La saison prochaine, Lewis Hamilton devra s'adapter à un nouveau coéquipier, en la personne de George Russell. Le duel entre les deux pilotes est déjà très attendu et Fernando Alonso a livré son pronostic sur le sujet.

La saison n’est pas encore terminée, mais un duel est déjà très attendu chez Mercedes. En effet, pour remplacer Valtteri Bottas, qui rejoindra Alfa Romeo, l’écurie allemande a décidé de tenter sa chance avec un jeune pilote en la personne de George Russell. Auteur de bonnes performances au volant de sa monoplace de chez Williams, le Britannique de 23 ans a impressionné les dirigeants de l’équipe de Lewis Hamilton. De ce fait, dès la saison prochaine, George Russell fera équipe avec le multiple champion du monde. Et la tâche ne sera clairement pas simple pour le nouveau représentant de Mercedes.

« Lewis sera le favori en début de championnat pour Mercedes, sans aucun doute. »