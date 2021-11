Formule 1

Formule 1 : La satisfaction de Gasly après sa grosse performance au Qatar !

Publié le 20 novembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Auteur d'une excellente séance de qualifications ce samedi, Pierre Gasly s'élancera à la quatrième place de la ligne de départ au Grand Prix du Qatar. Une course qu'apprécie beaucoup le Français.

Pierre Gasly a frappé fort lors des qualifications pour le Grand Prix du Qatar. Toutefois, le Français n'est pas passé loin de la catastrophe en fin de Q3. Le pilote de l'écurie AlphaTauri a vu l'aileron de sa monoplace s'arracher et déchirer l'un de ses pneus. Plus de peur que de mal finalement pour Pierre Gasly, qui partira donc quatrième dimanche sur le circuit de Losail.

« Ce circuit est l'un de mes préférés »