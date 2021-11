Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Hamilton... Red Bull annonce la couleur avant le GP du Qatar !

Publié le 20 novembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Alors que Max Verstappen s'élancera juste derrière Lewis Hamilton dimanche lors du Grand Prix du Qatar, Christian Horner, le directeur de Red Bull, a affirmé que le Néerlandais allait tenter un coup dès les premiers mètres de la course.

Le Grand Prix du Qatar s'annonce déjà chaud entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Le Britannique a grandement dominé la séance de qualifications et sera donc placé à la première place sur la grille de départ dimanche. Un avantage considérable pour le pilote de chez Mercedes, qui ne se trouve qu'à 14 points de Max Verstappen au classement général. Toutefois, le Néerlandais pourrait bien tenter un coup sur le circuit de Losail.

« Max va y aller, c’est la seule chose que je peux garantir »