Formule 1

Formule 1 : L'énorme frustration de Gasly après le GP du Qatar !

Publié le 21 novembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Malgré sa deuxième place sur la grille de départ, Pierre Gasly a sombré ce dimanche au Grand Prix du Qatar. Le Français n'a pas caché sa déception après avoir terminé finalement onzième de la course.

Pierre Gasly est tombé de haut sur le circuit de Losail. Le pilote de l'écurie AlphaTauri avait pourtant bénéficié d'un bon concours de circonstances avant la course ce dimanche, puisque le Français a atterri à la deuxième place de la grille de départ à la suite des sanctions de Max Verstappen et de Valtteri Bottas. Toutefois, Pierre Gasly était bien loin de ses performances réalisées la veille lors des qualifications. Après sa onzième place, le Français de 25 ans a partagé sa frustration.

«J'essayais d'attaquer mais on n'avait juste aucune vitesse»