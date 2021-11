Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Max Verstappen sur son duel avec Hamilton !

Publié le 21 novembre 2021 à 20h35 par La rédaction

Pénalisé de cinq places sur la grille de départ après avoir commis une infractions en qualifications, Max Verstappen a tout de même réussi à accrocher la deuxième place du Grand Prix du Qatar derrière Lewis Hamilton. Selon le Néerlandais, il était difficile d'espérer mieux ce dimanche.

Max Verstappen reste lucide après sa deuxième place obtenue au Grand Prix du Qatar. Juste avant la course, le pilote de chez Red Bull a subi un retrait de cinq places sur la grille de départ pour non-respect du double drapeau jaune samedi en qualifications. S'il a réussi à grappiller les places les unes après les autres sur le circuit de Losail, Max Verstappen n'a toutefois rien pu faire face à la supériorité de Lewis Hamilton.

«On ne me fait jamais de cadeau»