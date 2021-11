Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff s'enflamme totalement pour Lewis Hamilton !

Publié le 23 novembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Après la victoire de Lewis Hamilton lors du Grand Prix du Qatar, Toto Wolff n'a pas manqué de complimenter la grosse force de réaction de son pilote Britannique. Pour le directeur de Mercedes, les récents événements du Brésil ont été un énorme tournant de la saison.

Lewis Hamilton ne lâche rien pour le titre de champion du monde. Le Britannique reste sur deux victoires au Brésil et au Qatar. Deux succès obtenus dans un contexte difficile, notamment en raison de l'énorme bataille entre Mercedes et Red Bull sur la piste, mais aussi dans les coulisses. Le 14 novembre dernier à Sao Paulo, Lewis Hamilton avait ainsi été pénalisé à plusieurs reprises avant le départ du Grand Prix. Un mal pour un bien finalement selon Toto Wolff.

« Ils ont réveillé le lion lors du samedi d'Interlagos »