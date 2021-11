Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... La grosse sortie de Christian Horner sur la course au titre !

Publié le 23 novembre 2021 à 9h35 par La rédaction

Malgré la première place de Max Verstappen au classement général, Christian Horner, le directeur de Red Bull, estime que le Néerlandais n'est pas le favori pour le titre de champion du monde.

Le suspense reste entier pour la fin de la saison de Formule 1. Grâce à sa victoire dimanche dernier au Grand Prix du Qatar, Lewis Hamilton a réduit son retard sur Max Verstappen au classement général. Désormais, le Britannique n'est plus qu'à 9 points de son rival néerlandais. Alors qu'il ne reste plus que deux courses, Christian Horner s'est alors prononcé sur les chances de Max Verstappen de remporter le titre suprême.

« Nous sommes certainement loin d’être les favoris »