Formule 1

Formule 1 : L’aveu de Valtteri Bottas sur sa crevaison au GP du Qatar

Publié le 22 novembre 2021 à 10h35 par La rédaction

Ce dimanche, Valtteri Bottas a été contraint d'abandonner au Grand Prix du Qatar. Vicitme d'une crevaison, le Finlandais a été rappelé au garage par Mercedes afin d'économiser le moteur de sa monoplace. Cependant, après la course, le pilote de 34 ans s'est montré assez inquiet sur la façon dont s'est manifesté cet incident.

Alors qu’il a vu son coéquipier Lewis Hamilton finir la course en tête, Valtteri Bottas a été contraint d’abandonner ce dimanche lors du Grand Prix du Qatar. Ayant adopté une stratégie à un seul arrêt visiblement trop agressive, le Finlandais a vu son pneu avant gauche se crever. Un incident qui lui a fait prendre énormément de retard au classement alors qu’il avait déjà du mal à surmonter la sanction des commissaire qui l’a fait reculer de trois places sur la grille de départ après les qualifications. Le pilote de Mercedes est sorti quatorzième du stand. De ce fait, afin d’économiser le kilométrage du moteur de sa monoplace, l’écurie allemande a préféré le rappeler au garage. Après la course, Valtteri Bottas est revenu sur cet événement qui a gâché sa course.

« Je n'ai pas viré large sur un vibreur ou autre. C'est arrivé d'un coup »