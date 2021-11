Formule 1

Formule 1 : Red Bull se prononce sur le duel Verstappen-Hamilton !

Publié le 23 novembre 2021 à 17h35 par La rédaction

Alors qu'il ne reste plus que deux courses, le titre de champion du monde est toujours autant disputé entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Même Christian Horner, directeur de l'écurie Red Bull, n'est pas en mesure de donner le nom du futur vainqueur de la saison 2021 de Formule 1.

Ce dimanche, en s’imposant au Grand Prix du Qatar, Lewis Hamilton a réduit l’écart qui le sépare de Max Verstappen au classement général de la Formule 1. Il ne reste plus que deux courses et le titre de champion du monde est toujours autant partagé entre le pilote de Mercedes et celui de Red Bull. Depuis le début de saison, les deux hommes se livrent un duel acharné. Le Britannique n’a jamais semblé autant concurrencé par l’un de ses adversaires directs depuis qu’il a rejoint l’écurie allemande. La première place du classement des pilotes est toujours aussi disputée, au point que même Christian Horner ne peut pas prédire à l’avance le futur champion.

« Qui sera sacré entre Hamilton et Verstappen ? Je pense que c’est 50-50 »