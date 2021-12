Formule 1

Formule 1 : Verstappen reçoit un énorme avertissement pour son duel avec Hamilton !

Publié le 9 décembre 2021 à 10h35 par T.M.

Si Max Verstappen a encore l’avantage sur Lewis Hamilton avant le dernier Grand Prix de la saison, le Néerlandais ne pourra toutefois pas faire n’importe quoi pour être sacré champion.

Ce dimanche, Max Verstappen et Lewis Hamilton s’affronte à Abu Dhabi pour être sacré champion du monde de F1. Actuellement, le Néerlandais et le Britannique sont à égalité avant le dernier Grand Prix de la saison, mais ayant plus gagné cette saison, c’est le pilote Red Bull qui est en tête. Si cela devait en rester là, Verstappen serait donc sacré champion du monde. De quoi donner des idées à certains, qui envisagent un crash entre les deux adversaires. Toutefois, si tel était le cas, Max Verstappen s’exposerait à certaines sanctions.

« Max pourrait se voir retirer des points »