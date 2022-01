Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Cette sortie forte sur le meilleur pilote de 2021 !

Publié le 9 janvier 2022 à 20h35 par P.L.

Auteur d'une très grande saison où il a été sacré champion du monde, Max Verstappen s'est imposé devant Lewis Hamilton. Pour Nico Rosberg, le Néerlandais a été le meilleur pilote de l'année 2021.

Au terme de la saison 2021, Max Verstappen a été sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière, devançant tout juste Lewis Hamilton. Pourtant, le Britannique ne lui a pas rendu la tâche facile, lui qui rêvait d’un huitième titre pour se hisser comme seul recordman du nombre de sacres mondiaux en Formule 1 (il est à égalité avec Michael Schumacher, 7 titres). Le pilote de Mercedes a été un rival coriace pour le Néerlandais, à tel point que tout a dû se jouer lors du dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Auteur d’une saison phénoménale, Max Verstappen a impressionné Nico Rosberg, qui le considère comme le pilote de l’année.

« Lewis est le meilleur dans les luttes roue contre roue, mais il faut dire que Verstappen était encore meilleur »