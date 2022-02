Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso envoie un message fort à Alpine !

Publié le 22 février 2022 à 21h35 par A.M.

Dans la foulée de la présentation de la nouvelle Alpine, Fernando Alonso annonce la couleur pour 2022 et espère pouvoir se battre pour des podiums.

De retour en Formule 1 il y a un an, Fernando Alonso savait que 2021 servirait d'échauffement pour 2022 et l'intronisation du nouveau règlement. Le pilote espagnol a donc pu reprendre ses sensations au volant d'une F1 avec à la clé son premier podium depuis 2014. Mais pour la nouvelle saison qui débutera dans un mois, le double champion du monde a bien l'intention de se battre régulièrement pour les premières places, et pourquoi pas pour le titre.

«J’espère que cela nous permettra de nous battre pour les podiums»