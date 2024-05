Le mercato approche, le PSG va réaliser son rêve ?

Thomas Bourseau

Le PSG a signé quelques opérations sur le marché des transferts depuis l’arrivée de Luis Campos au sein de la direction sportive du club. Cependant, son transfert rêvé qu’est Bernardo Silva n’a jamais pu prendre forme. Ce mercato estival 2024 pourrait remédier à cela. Explications.

Le 10 juin 2022, Luis Campos était officiellement nommé conseiller football du PSG et succédait donc à Leonardo à la tête de la section sportive du club de la capitale. Rapidement, le10sport.com vous dévoilait que Bernardo Silva était le transfert rêvé de Campos pour le Paris Saint-Germain.

Le PSG travaille toujours sur le dossier Bernardo Silva

Près de deux années sont passées et le PSG n’est jamais parvenu à offrir à Luis Campos sa recrue idéale en la personne de Bernardo Silva. Et ce n’était pas faute d’avoir essayé. En août 2022, le10sport.com vous dévoilait une offre de 80M€ dégainée par les dirigeants parisiens, qui n’a pas été retenue par Manchester City. L’été dernier, et alors que tout portait à croire qu’il allait mettre un terme à son aventure entamée avec les Skyblues en 2017, Silva prolongeait son contrat chez le champion d’Europe et une clause libératoire de 58M€ était alors incluse pour l’été 2024.

Le rêve de Campos va enfin prendre vie cet été ?