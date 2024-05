F1 - Grand Prix de Monaco : Leclerc au sommet ? Un danger est annoncé avec Hamilton

Benjamin Labrousse

A domicile, Charles Leclerc espère réaliser un beau Grand Prix de Monaco. Le Monégasque de Ferrari a d’ailleurs parfaitement entamé son week-end en réalisant le meilleur temps de la deuxième séance d’essais libres ce vendredi après-midi. Heureux de sa performance, Leclerc se méfie néanmoins de Mercedes et de l’inévitable Lewis Hamilton.

Faisant partie des pilotes les plus réguliers sur ce début de saison 2024, Charles Leclerc a soif de victoires. Cela fait bientôt deux ans que le pilote Ferrari n’a plus remporté la moindre course. Alors, quoi de mieux qu’un succès chez lui, ce dimanche, à Monaco ? S’il devra réaliser de grandes qualifications ce samedi (16h), puis lors du Grand Prix ce dimanche (15h), Charles Leclerc a parfaitement démarré son week-end en signant le meilleur temps lors de la deuxième séance d’essais libres.

F1 : Ferrari veut faire un énorme cadeau à Leclerc https://t.co/hEQrHPyKsv pic.twitter.com/VPO2lXOa37 — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

« C’était une sensation formidable »

« Nous avons fait du bon travail dans l’ensemble et nous devons continuer à nous concentrer sur nous-mêmes. C’était une sensation formidable d’être de retour dans la voiture dans les rues de ma ville natale et de ressentir tout le soutien, nous allons tout donner pour faire une bonne qualification demain » , a réagi Charles Leclerc après sa performance, dans des propos relayés par Next-Gen Auto .

« Lewis a été là toute la journée »