Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso envoie un énorme message à Mick Schumacher !

Publié le 24 février 2022 à 17h35 par A.M.

Après avoir livré des batailles acharnées face à Michael Schumacher, Fernando Alonso espère voir le fils du septuple Champion du monde remporter des courses très rapidement.

Pour remporter ses deux titres mondiaux en 2005 et 2006, Fernando Alonso avait livré quelques batailles mémorables face à la Ferrari de Michael Schumacher. Et désormais, le pilote espagnol fait face au fils de son ancien rival, Mick Schumacher. Au volant de sa Haas, le jeune allemand se bat en fond de grille pour le moment, mais Fernando Alonso espère que ça évoluera prochainement et que Mick Schumacher marchera prochainement dans les traces de son père.

Alonso veut voir Schumacher s'imposer