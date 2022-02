Formule 1

Formule 1 : Ferrari refuse de s'enflammer !

Publié le 24 février 2022 à 18h35 par A.M. mis à jour le 24 février 2022 à 18h39

Malgré deux premiers jours d'essais très constructifs, Mattia Binotto refuse de s'enflammer de se placer Ferrari comme le favori pour 2022.

Et si la saison 2022 était enfin celle du grand retour de Ferrari sur le devant de la scène. La Scuderia , qui attend son premier titre pilote depuis le sacre de Kimi Räikkönen en 2007, semble avoir minutieusement préparé cette saison qui s'accompagne d'importants changements de réglementation. Et le résultat du travail de l'écurie italienne semble porter ses fruits puisque Charles Leclerc a signé le meilleur temps de la deuxième journée d'essais à Barcelone ce jeudi. Mercredi déjà la Ferrari semblait en verve et paraît également très fiable comme en témoignent les nombreux tours effectués par le Monégasque et son coéquipier Carlos Sainz. Malgré tout, Mattia Binotto refuse d'assumer le statut de favoris.

«Nous sommes toujours les outsiders et non les favoris»