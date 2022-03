Formule 1

Formule 1 : Le constat lucide de Pierre Gasly...

Publié le 30 mars 2022 à 9h35 par A.M. mis à jour le 30 mars 2022 à 9h37

Malgré le changement de réglementation, Pierre Gasly constate qu'il sera encore difficile pour AlphaTauri de rivaliser avec les top team.

Cette nouvelle saison était très attendue, notamment avec le changement drastique de réglementation qui a offert de toutes nouvelles monoplaces. Et une hiérarchie émerge clairement après les deux premiers Grands Prix de la saison, puisque Ferrari et Red Bull dominent assez largement la concurrence avec des Mercedes en retrait. Par conséquent, Pierre Gasly ne se fait guère d'illusions et sait qu'à la régulière, il sera très difficile d'aller cherche le top 6 en course.

«Les six premières places ça va être très compliqué d’aller les chercher»