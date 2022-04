Formule 1

Formule 1 : Alfa Romeo revient sur l’arrivée de Valtteri Bottas !

Publié le 28 avril 2022 à 12h35 par Thibault Morlain

Après 5 ans chez Mercedes, Valtteri Bottas a rejoint Alfa Romeo. Patron de l’écurie, Frédéric Vasseur est revenu sur cette arrivée.

Du côté de chez Mercedes, on a décidé d’entamer un nouveau chapitre. Ainsi, la décision a été prise de ne pas continuer avec Valtteri Bottas, confiant alors le rôle de numéro 2 à George Russell. Après 5 ans passés aux côtés de Lewis Hamilton, le Finlandais a fait ses valises et c’est chez Alfa Romeo qu’il s’est installé. Une nouvelle aventure pour Bottas. Et dans des propos accordés à Motorsport , Frédéric Vasseur est revenu sur les dessous de cette arrivée.

« Nous devions lui offrir un rôle différent »