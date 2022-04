Formule 1

Formule 1 : Chelsea, rachat… Lewis Hamilton se fait interpeller !

Publié le 27 avril 2022 à 9h35 par Thibault Morlain

Alors que Lewis Hamilton fait partie d’un consortium pour racheter Chelsea, cette initiative du pilote Mercedes en a fait réagir plus d’un.

Dans le viseur du gouvernement britannique, Roman Abramovitch a mis en vente Chelsea. Et cela intéresse du monde à l’instar Martin Broughton, qui compte notamment parmi ses associés un certain Lewis Hamilton. Superstar de la Formule 1, le Britannique s’était dernièrement exprimé sur le sujet, souhaitant notamment revenir sur le fait qu’il supportait Arsenal, le rival de Chelsea. « Tous les enfants supportent une équipe différente et je me souviens que je changeais d’équipe, mais je me souviens, quand je rentrais chez moi, ma soeur me disait que je devais supporter Arsenal. A 5 ou 6 ans, je supportais Arsenal, mais mon oncle est un grand fan de Chelsea, donc j’ai été voir plusieurs matchs de Chelsea et Arsenal avec lui », avait alors expliqué Hamilton.

« Je pense qu’il devrait rester loyal envers sa propre équipe »