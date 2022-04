Formule 1

Formule 1 : Russell craint toujours Hamilton après Imola !

Publié le 25 avril 2022 à 19h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 25 avril 2022 à 19h38

Treizième du Grand Prix d'Emilie-Romagne, Lewis Hamilton a avoué qu'il se considérait comme hors-course pour le titre de champion du monde. Mais George Russell, lui, craint toujours son coéquipier.

Après avoir perdu son titre en 2021 contre Max Verstappen, Lewis Hamilton ne s’attendait certainement pas à vivre un début de saison aussi catastrophique. En quatre courses, le Britannique n’a raflé que 38 points. Le Grand Prix d’Emilie-Romagne ce dimanche n’a pas été une franche réussite pour le septuple champion du monde. Parti de la quatorzième place, Lewis Hamilton a terminé la course en treizième position. Après son résultat décevant, le pilote de Mercedes s’est considéré comme étant hors-jeu pour le titre de champion du monde. Mais George Russell, lui, craint toujours son coéquipier sur les pistes.

« Je ne prends rien pour acquis car je sais de quoi il est capable »