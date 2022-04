Formule 1

Formule 1 : Leclerc se conforte après le sprint à Imola !

Publié le 23 avril 2022 à 18h35 par Pierrick Levallet

Ce samedi, Charles Leclerc a conservé sa deuxième place lors du sprint avant le Grand Prix d'Emilie-Romagne. Et le Monégasque se contente de son placement puisqu'il démarrera la course en première ligne.

Ce samedi, les pilotes avaient une chance de grappiller quelques places lors du sprint avant le Grand Prix d’Emilie-Romagne ce dimanche. Charles Leclerc, qualifié deuxième, entendait bien reprendre la première place sur la grille de départ à Max Verstappen. Le Monégasque avait donc démarré en trombe, en dépassant le Néerlandais. Mais finalement, le pilote de Ferrari a dû s’incliner face au champion du monde en titre et a donc conservé sa deuxième position. Mais Charles Leclerc est quand même satisfait de sa performance puisqu’il démarrerait en première ligne ce dimanche.

« On va comprendre ce qui s’est passé et on reviendra plus forts demain »