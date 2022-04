Formule 1

Formule 1 : Les vérités de Bottas sur la situation de Mercedes !

Publié le 27 avril 2022 à 16h35 par Thibault Morlain

Désormais chez Alfa Romeo, Valtteri Bottas s’est confié sur le début de saison très compliqué de Mercedes.

Après 5 saisons passées chez Mercedes, Valtteri Bottas a fait ses valises à la fin du dernier exercice. Voilà désormais le Finlandais chez Alfa Romeo. Cela n’empêche pas le pilote de 32 ans de regarder ce que son ancienne écurie fait. Et forcément, Bottas n’a pas pu échapper aux mauvaises performances de Mercedes cette saison, en témoigne notamment la 13ème place de Lewis Hamilton en Australie.

« C’est surprenant »