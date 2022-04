Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff se prononce sur les difficultés de Mercedes !

Publié le 27 avril 2022 à 15h35 par Thibault Morlain

Alors que Mercedes est nettement en retrait en ce début de saison 2022, Toto Wolff a évoqué les difficultés de son écurie.

En cette saison 2022, Mercedes et Lewis Hamilton avaient à coeur de revenir plus fort après l’échec en 2021. Mais cela n’est pas le cas. Pour cet exercice, Mercedes n’est clairement pas à la hauteur. Ne pouvant pas se mêler à la lutte entre Max Verstappen et Charles Leclerc, Lewis Hamilton et George Russell doivent se battre au milieu du peloton. L’écurie de Toto Wolff est ainsi passée totalement à côté lors des 4 premiers Grands Prix de la saison.

« Maintenant nous nous sommes vraiment trompés »