Formule 1

Formule 1 : L’énorme confidence de Toto Wolff sur son avenir !

Publié le 27 avril 2022 à 13h35 par Thibault Morlain

Alors que les choses vont actuellement mal pour Mercedes, Toto Wolff admet n’avoir jamais pensé à dire stop.

Pour Mercedes, le début de saison 2022 est plus compliqué que jamais. Après avoir dominé tout le monde ces dernières saisons, l’écurie de Lewis Hamilton et George Russell est aujourd’hui en retrait et regarde de loin la lutte pour les premières places. Avec les nouvelles règles, les cartes ont été redistribuées et Mercedes en a ainsi fait les frais. Mais ce n’est pas pour autant que Toto Wolff a souhaité dire stop. Pour le patron de l’écurie, il est impossible de s’arrêter.

Un départ impossible ?