Formule 1

Formule 1 : La confidence de Verstappen après son sacre !

Publié le 16 mai 2022 à 20h35 par Thibault Morlain

Alors que Max Verstappen a été sacré champion du monde en 2021, le Néerlandais a expliqué être plus relâché maintenant.

La saison dernière, au terme d’un énorme duel avec Lewis Hamilton, Max Verstappen a fini par remporter son premier titre de champion du monde de Formule 1. A 24 ans, le Néerlandais a ainsi réussi le plus grand exploit de sa carrière. Et désormais, cela a enlevé une certaine pression au pilote Red Bull. Comme il l’a expliqué rapporté par NextGen Auto , Verstappen s’est confié sur l’après de son titre de champion du monde.

« Tout ce qui vient après est un bonus »