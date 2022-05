Formule 1 - Red Bull

Formule 1 : Le patron de Red Bull se lâche sur la course au titre !

Publié le 18 mai 2022 à 14h35 par La rédaction

Le directeur de l’écurie Red Bull Christian Horner s’est confié sur la bataille qu’il mène contre Ferrari pour le titre mondial, en la comparant à celle de l’année passée contre Mercedes.

Après cinq courses déjà disputées, la bataille pour le titre de champion du monde de Formule 1 se dessine entre Charles Leclerc (Ferrari) et Max Verstappen (Red Bull), les deux seuls vainqueurs de Grand Prix cette saison. Après avoir lutté face à Mercedes la saison dernière, c’est donc l’écurie au cheval cabré que Red Bull doit affronter cette année. Un combat qui semble ravir Christian Horner, le team principal de l’équipe autrichienne, qui assume préférer se battre face à la Scuderia .

« Les courses ont été formidables entre Charles et Max »