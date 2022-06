Formule 1

F1 : La grosse annonce de Gasly sur ses performances au GP d'Azerbaïdjan

Publié le 10 juin 2022 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 10 juin 2022 à 19h36

Auteur de chronos solides lors des deux premières séances d’essais libres du Grand Prix d’Azerbaïdjan, Pierre Gasly n’a pas caché sa satisfaction quant au comportement de son Alpha Tauri sur le circuit urbain de Bakou. Le pilote tricolore reste toutefois prudent avant le reste du week-end.

C’est sous un grand soleil qu’ont eu lieu les deux premières séances d’essais libres du Grand Prix d’Azerbaidjan ce vendredi, dans la capitale Bakou. Une journée qui a sourie à Pierre Gasly. Le pilote Alpha Tauri a réussi à hisser sa monoplace au neuvième rang lors des EL1, puis à la sixième position lors des EL2. Des résultats assez encourageants pour le Français, qui connait un début de saison plutôt compliqué. Alors qu’il était capable de finir très régulièrement dans les points la saison dernière, la tâche est beaucoup plus difficile pour le Normand en 2022 : après sept courses déjà disputées, le vainqueur du Grand Prix d’Italie 2020 ne se situe qu’à la quatorzième position du classement pilotes, avec seulement six petits points récoltés. La bonne journée effectuée par le tricolore lors des essais dans la capitale azérie le ravit donc, même s’il préfère rester humble et mesuré quant à ses chances de signer un top 10 dimanche, pendant la course.

« C’est un bon début »