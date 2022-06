Formule 1

F1 : Avant le GP du Canada, Lewis Hamilton cartonne Mercedes

Publié le 18 juin 2022 à 13h35 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 18 juin 2022 à 13h38

En grande difficulté depuis le début de la saison en raison du nouveau règlement, Lewis Hamilton a encore souffert lors des essais libres à Montréal où il n’a pu faire mieux que le 13ème temps. Le pilote anglais a de nouveau mis en avant les problèmes de sa monoplace, même s’il a confié qu’il ne lâcherait rien.

Le calvaire continue pour Lewis Hamilton. Après avoir frôle le 8ème titre mondial la saison dernière, le pilote anglais revenait cette année avec l’ambition de dépasser Michael Schumacher. Mais depuis le début de cette nouvelle campagne, rien ne se passe comme prévu. Plombé par le nouveau règlement, Hamilton tente de limiter la casse mais rien n’y fait. Après sept Grand Prix, l’Anglais n’a toujours pas remporté la moindre course et il misait bien sur Montréal pour rebondir. Sept fois vainqueur au Canada, Lewis Hamilton était plein d’ambitions à l’idée de revenir sur l’un de ses terrains de jeu. Mais les deux premières séances d'essais libres ont déjà douché ses espoirs. Sur les 19 pilotes ayant réalisé un temps, Hamilton n’a pas fait mieux qu’une piètre 13ème position. De son côté, George Russell, son coéquipier, a accroché la 7ème place. Pas très rassurant avant la troisième séance…

📻 Hamilton : "Cette voiture est inconduisible maintenant."#F1 #CanadianGP 🇨🇦 pic.twitter.com/rE2fWSRw6x — Secteur F1 (@Secteur_F1) June 17, 2022

« C’était un désastre. C’est comme si la voiture se dégradait »