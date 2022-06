Formule 1

F1 - GP du Canada : Leclerc et Verstappen fracasse la FIA... à cause de Lewis Hamilton !

Publié le 18 juin 2022 à 11h35 par Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, avec la nouvelle réglementation, les pilotes sont plus ou moins gênés par le phénomène de marsouinage qui provoque des rebonds de la monoplace une fois en piste, ce qui a notamment fait souffrir Lewis Hamilton. La FIA a donc décidé d’intervenir et envisage quelques solutions pour régler ce problème. Toutefois, cela ne plaît pas vraiment à Charles Leclerc et Max Verstappen, dont les écuries ont trouvé une solution dans le développement de leurs voitures.

Avec la nouvelle réglementation en place depuis le début de saison, les monoplaces des différentes écuries ont été totalement modifiées. Ce changement de règlement a pour objectif de permettre aux pilotes de se suivre en course, ce qui était très difficile avec les F1 ancienne génération qui dégradaient très rapidement les pneus lorsqu'elles se retrouvaient trop proches d'un autre pilote. Les voitures se retrouvent donc plus proche du sol désormais, peut-être un peu trop. En effet, le début de saison de Formule 1 est marqué par un problème de marsouinage dont toutes les équipes souffrent, certaines plus que d’autres. Ce phénomène provoque des rebonds assez importants en ligne droite et à haute vitesse. Le premier à en souffrir est Lewis Hamilton. Presque plié de douleur pendant et après le Grand Prix d’Azerbaïdjan, le Britannique a inquiété et les images ont interpellé la FIA sur la santé des pilotes. La fédération s'est donc mis au travail et envisage quelques solutions pour permettre aux écuries de réduire l'impact du marsouinage sur les monoplaces. Cependant, Charles Leclerc et Max Verstappen ne voient pas vraiment d’un bon œil ce changement de règles alors que leurs équipes respectives se sont débrouillées pour trouver des solutions afin de contrer ce problème.

FIA takes steps to reduce porpoising in the interests of safetyhttps://t.co/XTs7zC4oKx — FIA (@fia) June 16, 2022

Leclerc opposé au changement de règle de la FIA

« C’est la responsabilité de l’équipe de me donner une voiture qui soit bonne à conduire, et jusqu’à présent, je n’ai pas eu de problème particulier avec elle. Oui, elle est plus rigide que la voiture de l’année dernière, mais je ne pense pas qu’elle soit difficile à conduire ou à supporter. De notre côté, nous avons trouvé des solutions pour la rendre meilleure. Les douleurs de Hamilton après Bakou ? Je ne sais pas exactement quelles données ont été prises, mais il est clair que lorsque vous regardez Lewis [Hamilton] sortir de la voiture après Bakou, cela n’a pas l’air agréable. Mais encore une fois, nous devrions être prudents et prendre les données de différentes voitures et ensuite voir, parce que je ne pense pas que ce soit la même chose pour tout le monde. Quand nous faisons la course avec notre voiture, tout va bien. Nous devons faire un peu attention à cela et voir avec quel que soit le problème dans les différentes équipes et essayer de comprendre à quel point c’est mauvais d’une voiture à l’autre » a confié le pilote de Ferrari dans des propos rapportés par Nextgen-Auto .

« Ces changements de règles en milieu d’année, je ne pense pas que ce soit correct »