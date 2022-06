Formule 1

F1 - GP du Canada : Leclerc veut éviter une nouvelle catastrophe face à Verstappen

Publié le 17 juin 2022 à 8h35 par Arthur Montagne

Après avoir connu une terrible déconvenue à Monaco puis à Bakou, Charles Leclerc aborde le Grand Prix du Canada avec la ferme volonté de refaire une partie de son retard sur Max Verstappen. Un duel qui va encore nous tenir en haleine tandis que Lewis Hamilton devrait encore subir le marsouinage de sa Mercedes.

Ce week-end, le paddock a rendez-vous au Canada pour la neuvième manche du championnat du monde. Et c'est un petit évènement puisque ce Grand Prix emblématique fait son grand retour au calendrier après deux saisons d'absence à cause de la pandémie de Covid-19. Placé entre deux enchaînements en Europe, le GP du Canada va avoir une grande cette saison puisqu'il arrive notamment après une série de déception pour Charles Leclerc qui espère bien rebondir le plus rapidement possible et stopper la série de Red Bull qui a pris les dessus sur Ferrari depuis quelques semaines après des débuts compliqués. La course au titre sera donc l'enjeu majeur de ce Grand Prix.

Leclerc n'a plus le droit à l'erreur

Et pour cause, Ferrari n'a plus le droit à l'erreur. L'écurie italienne vient d'enchaîner une terrible série. Trahi par sa mécanique à Barcelone et à Bakou, Charles Leclerc a été victime d'un choix tactique très contestable de son écurie à Monaco. Sur les trois dernières courses, le Monégasque été idéalement placé pour en remporter deux. A la place, il n'a pris que 12 points correspondants à sa quatrième place dans les rues de la Principauté. Bien insuffisant pour rêver à son premier titre mondial. Par conséquent, Charles Leclerc va devoir inverser la tendance à Montréal. En effet, une nouvelle contre-performance sur le circuit Gilles-Villeneuve pourrait bien coûter très cher puisque Max Verstappen a parfaitement profité des galères de Ferrari en remportant quatre des cinq derniers GP. Le champion du monde en titre sera encore à l'affût ce week-end et avec 34 points d'avance sur Charles Leclerc, il est en position de force dans la course à sa propre succession. Ferrari a donc intérêt à rapidement redresser la barre afin de ne pas devenir spectateur d'un duel Verstappen-Pérez pour le sacre mondial.

Une dernière galère pour Hamilton, Alpine compte sur sa pointe de vitesse