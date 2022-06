Formule 1

F1 : Le programme du GP du Canada

Publié le 16 juin 2022 à 9h35 par Pierrick Levallet

Pour la neuvième course de la saison, la Formule 1 se déplacera à Montréal pour le GP du Canada. Après avoir creusé un écart significatif avec Charles Leclerc à Bakou, Max Verstappen entend bien prendre le large dans la course au titre de champion du monde. Et les fans français de la Formule 1 pourront admirer cela en soirée à cause du grand décalage horaire entre les deux pays.

Après deux années de reports à cause des conditions sanitaires liées à la Covid-19, le Grand Prix du Canada et son circuit Gilles-Villeneuve accueilleront de nouveau les pilotes de Formule 1 ce week-end. Lors du Grand Prix de Bakou, tout a souri à Max Verstappen. Le Néerlandais a vu Charles Leclerc abandonner et a donc pu facilement creuser un écart avec lui au classement des pilotes. Avec cette nouvelle victoire, sa cinquième de la saison en six podiums, le champion du monde en titre est désormais à 34 points du Monégasque. Mais son coéquipier Sergio Pérez n’a pas l’intention de lâcher prise. Deuxième du Grand Prix d’Azerbaïdjan, le Mexicain s’est vu être distancé par Max Verstappen puisque 21 points les séparent maintenant. Cependant, tout est encore possible entre les deux hommes. Un abandon du Néerlandais et une victoire de Sergio Pérez à Montréal pourraient venir bouleverser la tête du classement des pilotes. Le public français, lui, pourra suivre tout cela en soirée sur les antennes du groupe Canal + à partir de ce vendredi.

F1 : Verstappen lâche un message à Leclerc avant le GP du Canada https://t.co/Q2tNOI6mFs pic.twitter.com/ErRoJFxxcj — le10sport (@le10sport) June 14, 2022

Début du week-end à 20 heures le vendredi avec des conditions pluvieuses

La première séance des essais libres sur le circuit Gilles-Villeneuve débutera à 20 heures ce vendredi et se clôturera à 21 heures. La deuxième heure de roulage, elle, commencera à 23 heures pour se terminer à minuit et viendra mettre un terme au premier jour de ce week-end du Grand Prix de Canada. Le lendemain, les sessions seront avancées une heure plus tôt. Les pilotes prendront par à la troisième séance des essais libres entre 19 heures et 20 heures. Le public français devra ensuite patienter jusqu’à 22 heures pour les qualifications qui finiront une heure plus tard, à 23 heures. Tout ceci aura lieu sur Canal + Sport . Enfin, le départ du Grand Prix du Canada sera lancé sur les coups de 20 heures sur Canal + , laissant place aux pilotes de Formule 1 pour la soirée. La météo pourrait bien perturber les pilotes ce vendredi puisque les prévisions annoncent une journée pluvieuse. Mais les choses devraient s’arranger pour le samedi et le dimanche, où des conditions plus agréables et des températures autour de 20°C sont attendues au moment des qualifications et de la course.

Hamilton et Vettel souvent en réussite

Lors de la dernière décennie, le Grand Prix du Canada n’a connu que trois vainqueurs différents : une victoire pour Nico Rosberg en 2014, contre cinq pour Lewis Hamilton (2010, 2015, 2016, 2017, 2019) et quatre pour Sebastian Vettel (2011, 2012, 2013, 2018). L’expérience pourrait donc primer sur cette piste plutôt appréciée par les pilotes de manière générale. Sur les cinq derniers Grand Prix du Canada, Sebastian Vettel est monté à quatre reprises sur le podium pour une seule victoire en 2018. Au volant de son Aston Martin, l’Allemand pourrait donc bénéficier d’un sérieux avantage ce dimanche, au même titre que Lewis Hamilton. En difficulté cette saison avec Mercedes, le Britannique est un habitué des victoires au Canada ces dernières années. Le septuple champion du monde pourrait donc en profiter pour se relancer avec un nouveau bon résultat sur le circuit Gilles-Villeneuve. De son côté, Max Verstappen aura certainement à coeur de décrocher sa première victoire au Canada, qui lui permettrait par la même occasion de prendre le large au classement des pilotes. Depuis ses débuts en Formule 1, le Néerlandais n’est monté qu’une seule fois sur le podium de Montréal (en 2018). Reste à voir s’il saura faire mieux ce dimanche. Verdict ce week-end !