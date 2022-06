Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon fixe ses ambitions pour le GP du Canada

Publié le 15 juin 2022 à 23h35 par Baptiste Lefilliatre

Après avoir le point de la dixième place lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, Esteban Ocon espère bien réitérer la même performance ce week-end lors du Grand Prix du Canada, qui fait son retour au calendrier après trois ans d’absence. Le pilote Alpine a justement livré ses impressions à propos du circuit Gilles-Villeneuve.

Après deux éditions annulées en 2020 puis en 2021 en raison de la pandémie de covid-19, le Grand Prix du Canada va enfin faire son grand retour au calendrier de la Formule 1 ce week-end. Une course qui succèdera au Grand Prix d’Azerbaïdjan, disputé dimanche dernier, qui a vu Esteban Ocon se classer à nouveau dans la zone des points, en franchissant le drapeau à damier à la dixième position. Un bon résultat pour le pilote Alpine, qui a signé dans les rues de Bakou son sixième top 10 de la saison en huit courses. Actuellement neuvième du championnat du Monde des pilotes avec ses 31 points marqués, le français peut s’appuyer sur la puissance de son moteur Renault, qui lui a permis de nombreuses fois cette saison d’atteindre des vitesses de pointe particulièrement élevées en ligne droite. Le profil du circuit urbain de Bakou, caractérisé par ses 2,2 kilomètres à pleine charge dans le dernier secteur, a justement permis au pilote de 25 ans de remonter une partie du peloton pour marquer de précieux points, alors qu’il s’était élancé de la treizième place sur la grille de départ. Alors que la neuvième manche du championnat du Monde 2022 aura lieu dans quelques jours sur le circuit Gilles-Villeneuve de Montréal, l’ancien pensionnaire de Force India et Racing Point a donné son avis sur la piste canadienne.

«Le GP du Canada sera un challenge différent»