Formule 1

F1 : Villeneuve a trouvé la solution miracle au problème d'Hamilton

Publié le 15 juin 2022 à 20h35 par Arthur Montagne

Depuis le début de la saison, le phénomène de marsouinage ne cesse d'être commenté et critiqué par les pilotes. Il faut dire que cet effet de sol provoque des rebonds à haute vitesse qui sont très désagréables. Lewis Hamilton en a particulièrement été victime à Bakou. Mais Jacques Villeneuve a la solution pour mettre fin à ce phénomène.

Le Grand Prix d'Azerbaïdjan n'a pas été de tout repos pour Lewis Hamilton. Et pour cause, la Mercedes est la monoplace qui est la plus sujette au marsouinage, ce phénomène d'effet de sol qui fait rebondir la voiture dans les lignes droites à haute vitesse. Et à Bakou, les F1 atteignent plus de 340km/h. Touché physiquement, le septuple champion du monde ne cachait pas sa souffrance à l'issue du GP. « C’est la course la plus physique que je n’ai jamais eu de ma vie. Je n’avais jamais ressenti une telle douleur dans une voiture auparavant. Normalement, c’est seulement physique bien sûr sur les courses normales, mais celle-ci je devais serrer les dents et faire avec la douleur, j’avais des pointes de douleur en permanence. Mais je me disais de ne rien lâcher, j’ai gardé la voiture sur la piste et j’y suis arrivé », confiait le Britannique dont la participation au GP du Canada a été remise en question compte tenu de ses douleurs au dos. Finalement, Lewis Hamilton tiendra bien sa place à Montréal, mais avec quelle conséquence ? Jacques Villeneuve a trouvé la solution pour réduire le marsouinage de la Mercedes.

Lewis Hamilton visiblement très éprouvé après l'#AzerbaidjanGP 🤕#AzerbaijanGP🇦🇿 | ▶️ https://t.co/7plkVVV12v pic.twitter.com/BQ2xFFKwdC — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) June 12, 2022

«J’ai la solution pour Mercedes»