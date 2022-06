Formule 1

F1/EL2 : Verstappen toujours au top, terrible désillusion pour Leclerc avant le GP du Canada

Publié le 18 juin 2022 à 8h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 18 juin 2022 à 8h44

La deuxième séance des essais libres en marge du Grand Prix du Canada a une nouvelle fois été assez concluante pour Max Verstappen. Le Néerlandais est toujours en tête du classement. Le pilote de Red Bull est suivi de près par Charles Leclerc, qui fait son retour dans le top 3 après des premiers essais compliqués. Lewis Hamilton, lui, est sorti du top 10.

Ce week-end, c’est le circuit Gilles-Villeneuve qui est à l’honneur avec le Grand Prix du Canada. Les regards seront tournés une nouvelle fois vers Max Verstappen. Le Néerlandais a l’opportunité de prendre le large au classement des pilotes, alors que seulement 21 points le séparent de son coéquipier Sergio Pérez. Max Verstappen semble déterminé à décrocher une nouvelle victoire - la première de sa carrière à Montréal - comme il l’a montré lors de la première séance d’essais libres. Le pilote de Red Bull a terminé la première heure de roulage en tête, devant Carlos Sainz Jr et Fernando Alonso. Le Néerlandais a d’ailleurs remis ça lors de la deuxième séance des essais libres.

Leclerc se rattrape mais écope d'une grosse pénalité, Hamilton dégringole au classement

En effet, Max Verstappen a de nouveau réalisé le meilleur tour (1:14:127) sur le tracé du Canada. Mais le pilote de 24 ans est cette fois-ci suivi de très près par Charles Leclerc, qui a visiblement rectifié le tir après une première heure de roulage où il n’avait marqué que le cinquième temps. En 1:14:208, le Monégasque met la pression sur Max Verstappen et lui rappelle qu’il est toujours là malgré son abandon au Grand Prix d’Azerbaïdjan. Charles Leclerc a d’ailleurs tout intérêt à se préparer au mieux sur le circuit Gilles-Villeneuve. Le pilote de 24 ans écopera de dix places de pénalité sur la grille de départ ce dimanche après avoir changé d'unité de contrôle électronique sur son unité de puissance sur sa Ferrari. Charles Leclerc devra donc faire de son mieux pour réaliser le meilleur temps possible, notamment pendant les qualifications, s’il ne veut pas partir trop loin du top 10 ce dimanche et éviter de se faire trop distancer par Max Verstappen dans la course au titre. Carlos Sainz Jr complète le podium, suivi de Sebastian Vettel et de Fernando Alonso. De son côté, Pierre Gasly s’est montré plutôt à l’aise sur la piste, lui qui a inscrit le sixième meilleur tour au volant de son AlphaTauri. Le Français se place devant George Russell, seul représentant de Mercedes dans le top 10 de la deuxième séance d’essais libres. À cause d’une voiture qu’il a jugé « inconduisible », Lewis Hamilton a mis fin à son heure de roulage plus tôt que les autres puisqu’il n’a réalisé que 25 tours. Le septuple champion du monde a dégringolé au classement, lui qui n’obtient que la 13e place (alors qu’il était 8e lors des EL1). Lando Norris, Daniel Ricciardo et Esteban Ocon viennent compléter le top 10.

Le classement des essais libres 2 :

1 Max Verstappen (Red Bull) : 1:14:127

2 Charles Leclerc (Ferrari) : +0.081

3 Carlos Sainz Jr (Ferrari) : +0.225

4 Sebastian Vettel (Aston Martin) : +0.315

5 Fernando Alonso (Alpine) : +0.416

6 Pierre Gasly (AlphaTauri) : +0.752

7 George Russell (Mercedes) : +0.844

8 Lando Norris (McLaren) : +0.860

9 Daniel Ricciardo (McLaren) : +0.906

10 Esteban Ocon (Alpine) : +0.992

11 Sergio Pérez (Red Bull) : +1.040

12 Lance Stroll (Aston Martin) : +1.269

13 Lewis Hamilton (Mercedes) : +1.294

14 Kevin Magnussen (Haas) : +1.372

15 Mick Schumacher (Haas) : +1.389

16 Zhou Guanyu (Alfa Romeo) : +1.399

17 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) : +1.440

18 Alexander Albon (Williams) : +2.044

19 Nicholas Latifi (Williams) : +2.382

20 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) : NT