Formule 1

F1 - GP du Canada : Gonflés à bloc, Alonso et Sainz Jr défient Verstappen au Canada

Publié le 19 juin 2022 à 19h35 par Thomas Bourseau

La pluie a redistribué les cartes de la séance de qualifications samedi sur le circuit Gilles-Villeneuve. Résultat, Charles Leclerc et Sergio Pérez ne joueront pas immédiatement les premiers rôles ce dimanche soir pour le Grand Prix du Canada. Cependant, Fernando Alonso et Carlos Sainz Jr partiront juste derrière Max Verstappen qui a décroché la pole position samedi.

Samedi, Fernando Alonso a profité d’un choix fort de Ferrari sur le changement de pièces moteur avec Charles Leclerc (qui partira 19ème) et du crash de la monoplace Red Bull de Sergio Pérez (qui partira 13ème) pour réaliser une énorme performance sur le circuit Gilles-Villeneuve trempé par les précipitations. Grâce notamment à une forte pluie s’abattant dans la journée de samedi sur la piste de course ainsi qu’à ses talents de pilote, le double champion du monde s’est hissé à la deuxième place des qualifications et partira ce dimanche soir juste derrière Max Verstappen qui s’est adjugé la pole position de cette séance de qualifications du Grand Prix du Canada. Et l’objectif du pilote Alpine est clair : mettre directement la pression sur Max Verstappen. « C’est génial, c’était un week-end incroyable jusqu’ici pour nous, nous avons été compétitifs durant les essais libres, ce qui n’est pas toujours le cas pour nous le vendredi ! En conditions de pluie aujourd’hui, la voiture était incroyable, j’étais très à l’aise au volant et les fans m’ont poussé à donner ce petit plus supplémentaire. On verra demain pour la course, j’attaquerai Max au premier virage ! ». Pour la première fois depuis dix longues années, Fernando Alonso partira en première ligne d’un Grand Prix.

Now that's an exciting grid order for Sunday 🤤#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/D70cm9LENg — Formula 1 (@F1) June 18, 2022

Alonso promet d’attaquer «Max au premier virage» lorsque Sainz Jr mise sur une bataille serrée