Formule 1

F1 : Voilà à quoi pourrait ressembler la grille 2023

Publié le 19 juin 2022 à 12h35 par La rédaction mis à jour le 19 juin 2022 à 12h39

L'approche de l'été est traditionnellement la période durant laquelle les écuries discutent pour l'avenir de leurs pilotes. C'est à ce moment-là que la grille pour la saison suivante commence à se dessiner et bien que cette année, le marché s'annonce relativement calme, certains mouvements sont attendus dans le paddock mais probablement en dehors des top teams qui ont blindé leurs pilotes pour la saison prochaine. Le 10 Sport vous propose donc un aperçu de la grille pour 2023.

Red Bull - Pérez récompensé, Verstappen intouchable

Chez Red Bull, il y aurait pu avoir du mouvement cet été. Et pour cause, le contrat de Sergio Pérez s'achevait à l'issue de l'année, mais compte tenu du fait qu'il a parfaitement rempli son rôle de pilote numéro 2 la saison dernière et qu'il réalise un excellent début d'année, le Mexicain s'est vu offrir une prolongation jusqu'en 2024. De son côté, Max Verstappen a signé le plus gros contrat de l'histoire de la F1 puisqu'il est lié à Red Bull jusqu'en 2028. Favori pour sa propre succession, le Néerlandais sera de nouveau aux côtés de Sergio Pérez la saison prochaine.

Ferrari - Leclerc et Sainz jusqu'en 2024

La Scuderia aurait également pu connaître des changements cet été. Mais rapidement, Ferrari a décide de blinder Carlos Sainz en alignant son contrat sur celui de Charles Leclerc. Les deux pilotes sont désormais liés à l'écurie italienne jusqu'en 2024 et seront donc toujours coéquipiers la saison prochaine. Malgré tout, l'Espagnol a tout intérêt à rapidement redresser la barre après un début de saison poussif, sans quoi son avenir pourrait être débattu à moyen terme.

Mercedes - Le mystère Hamilton

Chez Mercedes, le principal doute concerne toujours Lewis Hamilton. Très marqué par la perte de son titre la saison dernière, le septuple champion du monde a longtemps laissé planer le doute pour son avenir, laissant les rumeurs sur une possible retraite se propager. Cependant, il a finalement prolongé son contrat jusqu'en 2023 et devrait être là la saison prochaine. Mais le Britannique vit une saison délicate sur tous les plans et rien n'est jamais à exclure avec Lewis Hamilton. En ce qui concernant George Russell, aucun doute puisqu'il réalise une excellent début de saison et s'est engagé pour plusieurs années chez Mercedes.

McLaren - Le baquet de Ricciardo très convoité

Première chose évidente, Lando Norris est désormais la star de McLaren. Le jeune britannique brille depuis ses débuts en F1 ce qui lui a permis de prolonger son contrat jusqu'en 2025. Ses intérêts sont d'ailleurs gérés par Zak Brown, le patron de l'écurie, ce qui permet à Lando Norris d'être dans les meilleures conditions. C'est loin d'être le cas pour Daniel Ricciardo. A l'exception de sa victoire à Monza la saison dernière, l'Australien vit un calvaire chez McLaren et bien que son contrat court jusqu'en 2023, son départ semble très probable ce qui libérerait le baquet le plus convoité de la grille. Mais la place pourrait revenir à un pilote qui n'est pas en F1 puisque le nom du jeune Américain d'Indycar Colton Herta circule déjà beaucoup du côté de Woking.

Alpine - Le dilemme Piastri/Alonso résolu ?

Un baquet chez Alpine a longtemps été source d'interrogation, à savoir celui de Fernando Alonso. Et pour cause, le contrat de l'Espagnol s'achève à l'issue de la saison et l'écurie française possède dans ses rangs l'un des pilotes les plus prometteurs de sa génération à savoir Oscar Piastri, champion de F2. Tiraillé entre la volonté de continuer à s'appuyer sur l'expérience de Fernando Alonso, et la peur de voir lui échapper son jeune talent, Alpine semble avoir trouvé la solution. Oscar Piastri pourrait effectivement faire ses débuts en F1 chez Williams en attendant qu'un baquet se libère chez Alpine. Cela permet à Fernando Alonso de négocier plus sereinement une prolongation. De son côté, Esteban Ocon a un contrat jusqu'en 2024 et ne sera pas menacé.

AlphaTauri - Une dernière saison pour Gasly

Cela aurait pu être le feuilleton de l'été. Finalement, Franz Tost a rapidement mis fin aux spéculations : « Gasly sera pilote pour la Scuderia AlphaTauri en 2023. C’est confirmé à 100%. Il a un contrat valable. Il n’y a rien à dire de plus. » Le Français entamera donc probablement une dernière saison chez AlphaTauri avant de quitter le giron Red Bull. De son côté, Yuki Tsunoda dispose d'une option pour deux saisons supplémentaires. Mais son avenir dépendra de ses performances.

Aston Martin - Le flou total

L'avenir de Sebastian Vettel reste totalement incertain. Son contrat s'achève à l'issue de la saison, mais il dispose d'une option pour 2023. Sera-t-elle levée par Aston Martin ? Le quadruple Champion du monde a-t-il envie de poursuivre l'aventure ? Des questions qui seront posées dans les prochaines heures. De son côté, Lance Stroll avance avec un contrat renouvelé d'année en année. Mais tant que son père restera le propriétaire de l'écurie, le Canadien n'a pas trop de souci à se faire.

Alfa Romeo - Bottas le taulier

Surprise du début de saison, Valtteri Bottas prouve qu'il a retrouvé des couleurs après avoir évolué dans l'ombre de Lewis Hamilton chez Mercedes. Sous contrat jusqu'en 2023, le Finlandais dispose d'une option pour prolonger jusqu'en 2025. Parfait dans son rôle de successeur de Kimi Räikkönen, Valtteri Bottas ne bougera pas. Difficile d'être aussi affirmatif pour le rookie Guanyu Zhou. Le Chinois réalise une très belle première saison en F1 mais son contrat s'achève en fin d'année. Il dispose toutefois d'une option pour deux saisons supplémentaires. Et s'il poursuit sur sa lancée, il sera probablement récompensé.

Haas - L'incertitude Schumacher

Pris au dépourvu par la gestion du cas Nikita Mazepin, Haas a décidé de faire revenir Kevin Magnussen quelques jours avant le début de la saison. Malgré le timing plus que serré, le Danois impressionne en ce début de saison et son avenir ne sera pas remis en cause d'autant plus que son contrat court jusqu'en 2023 avec une option pour 2024. En revanche, pour Mick Schumacher c'est beaucoup plus flou. Le jeune allemand a coûté très cher à son écurie en fracassant deux fois sa monoplace, ce qui pose problème avec les budgets limités. Mais surtout, le fils du septuple champion du monde n'a toujours pas inscrit le moindre point et sous contrat s'achève en 2022. Mick Schumacher est toutefois protégé par son bail chez Ferrari qui court jusqu'en 2024.

Williams - Les débuts attendus de Piastri

Chez Williams, Alexander Albon a réussi des débuts intéressants qui devraient lui garantir de conserver son baquet la saison prochaine grâce à un contrat de trois ans qui doit toutefois être renouvelé tous les ans. C'est beaucoup moins garanti pour Nicholas Latifi dont le contrat prend fin à l'issue de la saison. Et compte tenu de ses débuts poussifs, le Canadien pourrait être remplacé la saison prochaine. D'autant plus que Williams s'est vu offrir la possibilité de se faire prêter Oscar Piastri pour une ou deux saisons par Alpine. Une opportunité difficile à refuser d'autant que dans un passé récemment, l'écurie britannique a prouvé avec Nico Rosberg ou George Russell sa capacité à former de grands talents.