Formule 1

F1 : Lewis Hamilton pourrait sauver la carrière de Pierre Gasly

Publié le 19 juin 2022 à 9h35 par Arthur Montagne

Sous contrat avec AlphaTauri jusqu'en 2023, Pierre Gasly sera toujours au volant d'une des monoplaces de la petite Scuderia. Cependant, son avenir au sein de la galaxie Red Bull s'assombrit depuis la prolongation de Sergio Pérez jusqu'en 2024. Les options pour le pilote français se font rares sur le marché et les places dans les baquets de F1 vont coûter chères dans les années à venir.

Aussi talentueux soit-il, Pierre Gasly semble dans une impasse pour son avenir. Et pour cause, le pilote français, sous contrat jusqu'en 2023 avec AlphaTauri, se voyait bien récupérer le baquet de Sergio Pérez la saison prochaine. Mais le Mexicain s'est vu récompenser de ses bonnes performances et a prolongé chez Red Bull jusqu'en 2024, ce qui bouche l'horizon du Normand au sein de la galaxie Red Bull. Pour la saison prochaine, il ne devrait donc pas y avoir de changement majeur. Franz Tost s'est effectivement montré très clair. « Il sera pilote pour la Scuderia AlphaTauri en 2023. C’est confirmé à 100%. Il a un contrat valable. Il n’y a rien à dire de plus », confiait récemment le patron d'AlphaTauri. Il faut dire qu'en dehors du baquet de Daniel Ricciardo qui pourrait se libérer chez McLaren, les places seront très rares la saison prochaine. D'autant plus que Pierre Gasly ne sera probablement pas la première option de l'écurie britannique puisque Zak Brown, patron de McLaren, gère également la carrière de Lando Norris, et il est peu probablement qu'il mette le pilote britannique en concurrence avec un pilote redoutable comme Pierre Gasly. Le profil d'un pilote numéro 2 sera privilégié et le nom du jeune Américain d'Indycar Colton Herta circule déjà beaucoup du côté de Woking.

Et si Gasly remplaçait Hamilton ?