F1 : Fernando Alonso sauvé par Mercedes ?

En fin de contrat à l'issue de la saison, Fernando Alonso sait que son avenir est menacé chez Alpine à court terme, d'autant plus qu'Oscar Piastri, le grand talent sorti de l'académie du constructeur français, pousse pour enfin obtenir un paquet en F1. Mais la solution pourrait bien venir de Williams... et de Mercedes. Le pilote espagnol pourrait effectivement prolonger chez Alpine grâce à un plan assez fou. Explications.

De retour en Formule 1 l'année dernière, Fernando Alonso a mis cinq Grands Prix avant de reprendre le rythme. Du haut de ses 40 ans, le double champion du monde (2005 et 2006) n'a rien perdu de son talent et son association avec Esteban Ocon porte ses fruits. Cependant, alors qu'il n'a jamais caché sa volonté de décrocher un troisième sacre, Fernando Alonso pourrait bien se retrouver dans une situation bien délicate très prochainement. En effet, son contrat chez Alpine s'achève à l'issue de la saison et bien qu'il donne satisfaction, l'Espagnol pourrait bien être la victime de l'éclosion d'un très jeune talent : Oscar Piastri. Le pilote australien vient d'enchaîner les titres en Formule 3 et en Formule 2, à chaque dès sa première saison. Mais le règlement de F2 interdit au champion en titre de rester dans la catégorie. Par conséquent, Oscar Piastri est cette saison le pilote réserve d'Alpine, mais il aura du mal à se contenter de ce statut pendant très longtemps. Et alors que le contrat d'Esteban Ocon s'achève en 2024, c'est bien Fernando Alonso qui est menacé. Un choix cornélien récemment résumé par Luca De Meo. « Nous avons combiné l’expérience d’Alonso avec la jeunesse d’Ocon et maintenant Piastri entre dans l’équation. C’est un défi de trouver un baquet pour eux trois. La solution ne sera pas agréable à 100% pour tous les trois, mais nous pensons que nous devons leur donner une chance à chacun. Nous devons protéger les trois pilotes, mais aussi ne pas gâcher le super talent de Piastri. C’est un dilemme, nous le résoudrons. Fernando a 41 ans et Piastri en a 21. Le moment du changement viendra, mais Fernando est une légende et nous ne pouvons donc pas le traiter comme s’il n’était qu’un autre employé d’Alpine », expliquait le PDG du groupe Renault, maison mère d'Alpine.

