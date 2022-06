Formule 1

F1 - GP du Canada : Lewis Hamilton totalement surpris

Publié le 20 juin 2022 à 8h35 par Baptiste Lefilliatre

Arrivé à la troisième place du Grand Prix du Canada ce dimanche, Lewis Hamilton (Mercedes) ne cachait pas sa joie de monter pour la deuxième fois de la saison sur le podium, tout en espérant pouvoir se battre en piste prochainement avec les Red Bull et les Ferrari.

La saison 2022 de Formule 1 est sans aucun doute l’une des plus éprouvantes autant mentalement que physiquement pour Lewis Hamilton. Le pilote britannique doit faire du mieux possible avec une Mercedes mal née, qui a connu une chute drastique de ses performances cette année en raison de la nouvelle réglementation. Habitué à occuper la première marche du podium depuis l’introduction de l’hybride en 2014, le septuple champion du monde ne peut plus se battre à la régulière pour des victoires, les Red Bull et les Ferrari étant trop supérieures aux Flèches d’Argent . Ce qui n’empêche pas King Lewis de livrer de belles prestations au volant de sa monoplace. Une semaine jour pour jour après avoir terriblement souffert lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, Hamilton a terminé à la troisième position du Grand Prix du Canada, disputé sur le circuit Gilles-Villeneuve de Montréal, le même endroit où il avait remporté sa toute première victoire dans la catégorie reine du sport automobile en 2007. Une véritable délivrance pour le pilote de 37 ans, qui connait toutes les peines du monde à se hisser dans le top 5 depuis le début de la saison. L’ancien pensionnaire de McLaren a d’ailleurs exprimé toute sa satisfaction à l’issue de la course.

Our points-scorers in Montreal! 👇#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/WUpQr6utgJ — Formula 1 (@F1) June 19, 2022

« Je ne m’attendais pas à avoir mon deuxième podium »