F1 : Face à Schumacher, Hamilton est clairement menacé

Malgré un regain de forme à Silverstone, Mercedes semble avoir encore du retard sur Red Bull et Ferrari et rien ne garantit que l'écart sera comblé d'ici la fin de la saison. Un problème pour Lewis Hamilton qui vise de nombreux records qui pourraient lui échapper. Et certains de façon définitive. Analyse.

Après huit saisons de domination, Mercedes n'a pas réussi le tournant de la nouvelle réglementation instaurée cette saison en Formule 1. Malgré un choix radical au niveau du design de sa monoplace, cela ne fonctionne pas. Ferrari et Red Bull ont visiblement mieux travailler puisque les deux écuries dominent largement la saison en cours. A Silverstone, Lewis Hamilton a toutefois pu profiter d'un regain de forme de sa monoplace pour signer un nouveau podium en carrière, ce qui lui a d'ailleurs permis de battre encore un record. En effet, c'est la treizième fois que le Britannique montait sur le podium d'un même Grand Prix. Il bat ainsi Michael Schumacher auteur de douze podiums à Imola, Barcelone et à Montréal au cours de sa carrière. Cependant, compte tenu du rythme de sa Mercedes, Lewis Hamilton pourrait voir certains records lui échapper.

Les records qu'Hamilton pourrait perdre définitivement

Le premier record en grand danger pour Lewis Hamilton est celui du nombre de saisons consécutives avec au moins une victoire. Depuis son arrivée en F1 en 2007, le Britannique n'a jamais connu une année sans se retrouver sur la plus haute marche du podium. Cela fait donc 15 saisons de suite qu'il s'impose au moins une fois. Un record qu'il partage avec Michael Schumacher dont la série s'est étendue de 1992 et 2006. Par conséquent, tout le monde s'attendait à ce que Lewis Hamilton devienne seul détenteur de ce record en 2022 avec une seizième saison consécutive durant laquelle il remporte au moins une victoire. Sauf que personne ne s'attendait à ce que Mercedes se rate sur la création de sa monoplace et se retrouve distancée par Red Bull et Ferrari. Alors que la mi-saison approche, Lewis Hamilton ne s'est toujours pas imposé. Il n'était pas loin de la victoire à Silverstone, ce qui semble être de bon augure pour la suite. Il faut l'espérer, sinon les compteurs seront remis à zéro, et le septuple champion du monde ne pourra jamais battre cet impressionnant record.

Les records qui devront attendre

D'autres records semblaient promis à Lewis Hamilton cette saison. Mais sa Mercedes pourrait bien le contraindre à repousser l'échéance. Le premier d'entre eux est bien évidemment le nombre de titre mondiaux. Avec sept sacres, le Britannique est au Panthéon de la Formule 1 aux côtés de Michael Schumacher. La saison dernière, Lewis Hamilton est passé à un tour de devenir le seul pilote avec huit titres mondiaux. Et ce n'est probablement pas cette année qu'il y parviendra compte tenu de son retard sur Max Verstappen. Autre record qui devrait patienter pour Lewis Hamilton, celui du nombre de victoires sur un seul et même Grand Prix. Michael Schumacher s'est imposé à huit reprises à Magny-Cours comme le Britannique à Silverstone et sur le Hungaroring. Il n'a donc pas remporté son GP national pour la neuvième fois, mais peu encore rêver le faire en Hongrie dont la course aura lieu le 31 juillet. Néanmoins, Lewis Hamilton ne sera pas le favori et risque donc de devoir patienter encore une saison. Tout comme pour le nombre de meilleurs tours en course. Michael Schumacher en possède 77 à son actif contre 60 pour le Britannique dont la monoplace ne lui permet pas d'être le plus rapide en piste pour le moment.

Les records sécurisés par Lewis Hamilton

Néanmoins, Lewis Hamilton peut dormir tranquille, certains de ses records sont hors d'atteinte pour le moment. Avec 103 victoires en F1, le Britannique a de la marge avant de voir un pilote le menacer. Parmi les pilotes en activité, Sebastian Vettel (53 victoires) et Fernando Alonso (32 victoires) sont les plus proches mais ne rattraperont pas le Britannique qui peut malgré tout s'inquiéter du rythme infernal de Max Verstappen qui s'est déjà imposé à 26 reprises. Mais le pilote Mercedes a encore une belle marge. Avec 103 poles positions, Lewis Hamilton est encore plus serein dans ce domaine. Et pour cause, le précoce néerlandais n'excelle pas véritablement en qualifications et avec 15 poles, il ne menacera probablement jamais le septuple champion du monde qui possède là son record le plus solide. En décrochant son 185e podium à Silverstone, Lewis Hamilton a encore amélioré un record qu'il détient depuis longtemps. Cependant, alors qu'il doit se contenter de miettes cette saison, Max Verstappen enchaîne les top 3 en course et possède déjà 67 podiums à son actif ce qui devrait lui permettre de rapproche d'ici la fin de la saison. Mais Lewis Hamilton a encore de la marge.