Formule 1

F1 - EL3 : Latifi épatant, Leclerc surpasse Verstappen

Publié le 30 juillet 2022 à 14h48 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 30 juillet 2022 à 14h49

Sur une piste détrempée, c’est Nicholas Latifi qui a créé la surprise et a pris le meilleur temps de cette troisième séance d’essais libres. Juste derrière, Charles Leclerc a pris une seconde à Max Verstappen et confirme qu’il veut se racheter sur ce Grand Prix de Hongrie. De son côté, Mercedes est toujours en difficulté, en témoigne le temps de Lewis Hamilton.

Il y a une semaine, Charles Leclerc tirait presque un trait sur le titre de champion du monde après un nouvel abandon sur le Grand Prix de France. Evidemment, Max Verstappen en profitait pour augmenter son avance et se rapprocher d’un deuxième sacre. Quelques jours plus tard, la Formule 1 débarque en Hongrie pour le dernier Grand Prix avant la trêve estivale. Malgré son retard, Charles Leclerc entend bien se rattraper et cela commence par les essais libres. Juste derrière le leader du championnat lors de la première séance, le Monégasque a réalisé le meilleur temps pour les EL2.

Leclerc tranquille face à Verstappen

Et Charles Leclerc a confirmé sa forme ce samedi. Sur une piste trempée, le pilote Ferrari a de nouveau devancé Max Verstappen avec plus d’une seconde d’avance sur le Néerlandais. Loin derrière, on retrouve Carlos Sainz à la 7ème place. Meilleur temps de la première série d’essais libres ce vendredi, l’Espagnol n’a pas réussi à maintenir son niveau de performances. Pour Ferrari, le bilan global des essais libres reste positif à quelques heures des qualifications.

Mercedes ne va pas mieux

Chez Mercedes, le début de week-end est bien difficile. 7ème et 11ème vendredi, Lewis Hamilton n’a pas réussi à améliorer sa performance de la veille. Preuve des soucis de Mercedes sur ce circuit de l’Hungaroring. Pour George Russell, son coéquipier, le bilan est moins décevant puisque le jeune pilote anglais a réalisé le 5ème temps devant Fernando Alonso, le double champion du monde. Un résultat plus que correct sachant que Russell est sorti de la piste en raison notamment du manque de grip des pneus de sa monoplace. Sebastian Vettel, lui, est également sorti du circuit mais il n’a pas pu redémarrer.

Nicholas Latifi meilleur temps de cette 3ème séance d'essais ⏱️🔝Ça faisait longtemps qu'on a pas revu une Williams au sommet 😱#HungarianGP 🇭🇺 | ▶️ https://t.co/t7uFs3yVeh pic.twitter.com/HZcXGNquAo — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 30, 2022

La surprise Latifi, le festival de Williams

Mais l’énorme surprise de cette troisième séance d’essais libres, c’est Nicholas Latifi. Le dernier du classement des pilotes a épaté tout le monde, y compris le public hongrois. Juste après le drapeau rouge provoqué par Sebastian Vettel, Latifi est parti pour un dernier chrono. Contre toute attente, le Canadien a réalisé le meilleur temps et devance donc Charles Leclerc sur cette dernière séance d’essais libres. Un exploit pour Williams qui classe également Alexander Albon en troisième position.

Le classement des EL3

1- Nicholas Latifi (Williams) 1:41.480



2- Charles Leclerc (Ferrari) +0.661



3- Alexander Albon (Williams) +0.901



4- Max Verstappen (Red Bull) +1.725



5- George Russell (Mercedes) +1.954



6- Fernando Alonso (Alpine) +2.090



7- Carlos Sainz (Ferrari) +2.109



8- Lando Norris (McLaren) +2.263



9- Sebastian Vettel (Aston Martin) +2.698



10- Kevin Magnussen (Hass) +3.175



11- Lewis Hamilton (Mercedes) +3.352



12- Mick Schumacher (Hass) +3.676



13- Esteban Ocon (Alpine) +4.090



14- Daniel Ricciardo (McLaren) +4.144



15- Lance Stroll (Aston Martin) +4.158



16- Guanyu Zhou (Alfa Romeo) +4.211



17- Yuki Tsunoda (AlphaTauri) +4.370



18- Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +4.450



19- Pierre Gasly (AlphaTauri) +4.611



20- Sergio Perez (Red Bull) +6.760