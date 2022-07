Formule 1

F1 - EL2 : Une menace sérieuse pour Verstappen au GP de Hongrie ?

Publié le 29 juillet 2022 à 18h35 par Bernard Colas mis à jour le 29 juillet 2022 à 18h53

Après Carlos Sainz, c’est Charles Leclerc qui a signé le meilleur temps de la deuxième séance des essais libres du Grand Prix de Hongrie ce vendredi. Son coéquipier reste dans le coup avec une 3 place. De son côté, Max Verstappen est 4e. Les Ferrari envoient un message fort à Red Bull avant la trêve estivale.

Après un dimanche catastrophe en France, où il a été contraint à l’abandon après une sortie de piste, Charles Leclerc espère se refaire en Hongrie. Le pilote Ferrari sait qu’il n’a pas le choix s’il veut encore apparaître comme une menace sérieuse pour Max Verstappen, en tête du classement général avec 63 points d’avance sur le Monégasque. « Ce n’est pas assez bien de ma part. Je suis performant à un haut niveau, comme je l’ai fait toute la saison, mais si je continue à faire ces erreurs, cela ne sert à rien. Je perds trop de points, 7 à Imola, 25 ici alors que nous avions probablement la meilleure voiture encore. Je vais essayer de m’améliorer mais ce n’est pas bon. C’est inacceptable », confiait Leclerc après son abandon. Avant la trêve estivale, le pilote de la Scuderia est donc motivé, et cela s’est vu lors de la deuxième séance d’essais libres ce vendredi.

Charles Leclerc est le plus rapide

Ferrari est en forme dans ce début de week-end. Carlos Sainz a signé le meilleur temps de la première séance des essais libres ce vendredi avec un tour bouclé en 1:18.750, devançant Max Verstappen et Charles Leclerc. Un trio de tête qui a changé lors de la deuxième séance un peu plus tard dans la journée, et c’est cette fois-ci le Monégasque qui s’est illustré en 1’18"445. Lando Norris le suit de près en 1’18"662, tandis que Carlos Sainz occupe la dernière place du podium (1’18"676). Max Verstappen occupe la quatrième position, se plaçant devant Daniel Ricciardo, Fernando Alonso et Sebastian Vettel, qui dispute sa dernière saison en Formule 1.

F1 - EL1 : Sainz Jr surprend Verstappen et Leclerc, Hamilton replonge https://t.co/WC93fN8COn pic.twitter.com/fvUf99PcCI — le10sport (@le10sport) July 29, 2022

Hamilton et Mercedes toujours en difficulté

Déjà en difficulté lors de la première séance, Lewis Hamilton a encore eu du mal. Le Britannique termine 11e en 1’19"547 et ne cachait pas son inquiétude à la radio. « On est à 1"9 avec les mêmes pneus ? », a confié le septuple champion du monde à son écurie. George Russell doit de son côté se contenter de la 8e place. Mercedes devra afficher un meilleur visage pour espérer récupérer des points sur le circuit du Hungaroring, alors que Lewis Hamilton reste sur quatre podium consécutifs. Les qualifications auront lieu ce samedi, et la pluie risque de venir compliquer les affaires des pilotes.

Le classement des EL2

1- Charles Leclerc (Ferrari) 1:18.445 5

2- Lando Norris (McLaren) +0.217 4

3- Carlos Sainz (Ferrari) +0.231 6

4- Max Verstappen (Red Bull) +0.283 4

5- Daniel Ricciardo (McLaren) +0.427 4

6- Fernando Alonso (Alpine) +0.604 4

7- Sebastian Vettel (Aston Martin) +0.808 6

8- George Russell (Mercedes+0.910 4

9- Sergio Perez (Red Bull) +0.952 5

10- Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +0.966 7

11- Lewis Hamilton (Mercedes) +1.102 7

12- Guanyu Zhou (Alfa Romeo) +1.160 6

13- Esteban Ocon (Alpine) +1.169 4

14- Lance Stroll (Aston Martin) +1.257 5

15- Pierre Gasly (AlphaTauri) +1.285 5

16- Kevin Magnussen (Haas) +1.373 3

17- Mick Schumacher (Haas) +1.540 3

18- Nicholas Latifi (Williams) +2.043 7

19- Yuki Tsunoda (AlphaTauri) +2.076 3

20- Alexander Albon (Williams) +2.170 5